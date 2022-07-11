11 Temmuz 2022, Pazartesi
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İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!
istanbul sele teslim olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalıkta görülmedi. Sel uyarılarına rağmen İmamoğlu'nun Fethiye'de tatil yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu, tatilini de bölmedi. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serdar Öktem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.