11 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

İstanbul sele teslim Ekrem İmamoğlu tatilde! Çarpıcı sözler: Yeri göğü yıkarlardı... Trol hesapların hiçbirinden ses yok!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2022 13:54
istanbul sele teslim olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalıkta görülmedi. Sel uyarılarına rağmen İmamoğlu'nun Fethiye'de tatil yaptığı ortaya çıktı. İmamoğlu, tatilini de bölmedi. İBB AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ve Avukat Serdar Öktem, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yeri göğü yıkarlardı! Hiçbirinden ses yok YERİ GÖĞÜ YIKARLARDI! HİÇBİRİNDEN SES YOK

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeri göğü yıkarlardı! Hiçbirinden ses yok
Yeri göğü yıkarlardı! Hiçbirinden ses yok
Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında!
Kızılay ihtiyaç sahiplerinin yanında!
CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı!
CHP’de İmamoğlu rahatsızlığı!
Şehit oğlu şehit Abdullah Tayyip!
Şehit oğlu şehit Abdullah Tayyip!
Tam gaz tatil! İmamoğlu nerede?
Tam gaz tatil! İmamoğlu nerede?
HDP il başkanının kaçış planı tutmadı!
HDP il başkanının kaçış planı tutmadı!
Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü!
Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü!
Hekimlerden TTB’ye tepki!
Hekimlerden TTB'ye tepki!
Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması
Et ve Süt Kurumu’ndan kurbanlık açıklaması
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul’da turist rekoru kırıldı!
İstanbul'da turist rekoru kırıldı!
Sel felaketi neden yaşandı?
Sel felaketi neden yaşandı?
Daha Fazla Video Göster