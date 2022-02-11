11 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2022 10:24
Son dakika haberi... Emniyet ekipleri FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi
Torbacılara şok operasyon
Torbacılara şok operasyon
Rüşvetten sonra koli basili skandalı!
Rüşvetten sonra koli basili skandalı!
Başkan Erdoğan’ın ilk programı belli oldu
Başkan Erdoğan'ın ilk programı belli oldu
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi!
İsrailli iş insanına suikastı MİT engelledi!
Fatura provokasyonuna skandal destek
"Fatura" provokasyonuna skandal destek
Başkan Erdoğan’dan iyi haber
Başkan Erdoğan'dan iyi haber
CHP’nin siyasi iflas ilanıdır
"CHP'nin siyasi iflas ilanıdır"
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Başkan Erdoğan Duda ile görüştü
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Kılıçdaroğlu’na elektrik faturası tepkisi
Neler yaptı, neler yaşadı?
Neler yaptı, neler yaşadı?
Daha Fazla Video Göster