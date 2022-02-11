11 Şubat 2022, Cuma
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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberi... Emniyet ekipleri FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı.