İstanbul Maltepe'de korku dolu anlar: 6 katlı bina çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde korku dolu dakikalar yaşandı. Yaklaşık 35-40 yıllık yapıların bulunduğu bölgede 6 katlı bir bina, yana yatmadan adeta giriş katının üzerine oturdu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edilirken, çöken alt katta vatandaşların mahsur kalıp kalmadığı büyük bir endişe konusu oldu. Can pazarının yaşandığı bölgedeki sıcak gelişmeleri A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.