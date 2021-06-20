İstanbul Kartal'daki depremin raporu hazırlandı! Büyük İstanbul depremi kapıda mı? Depremler devam edecek mi?

İstanbul Kartal merkez üssü olan deprem hakkında rapor hazırlandı. Dünyanın en önemli kıta içi transform faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara'da olduğu hatırlatıldı. Bölgede bu nedenle 3-4 şiddetlerinde depremlerin meydana geldiği belirtildi. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu da yaptığı açıklamada, "Yerin sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay" dedi.