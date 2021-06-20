20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Kartal'daki depremin raporu hazırlandı! Büyük İstanbul depremi kapıda mı? Depremler devam edecek mi?

İstanbul Kartal'daki depremin raporu hazırlandı! Büyük İstanbul depremi kapıda mı? Depremler devam edecek mi?

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2021 12:52
İstanbul Kartal merkez üssü olan deprem hakkında rapor hazırlandı. Dünyanın en önemli kıta içi transform faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Marmara'da olduğu hatırlatıldı. Bölgede bu nedenle 3-4 şiddetlerinde depremlerin meydana geldiği belirtildi. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu da yaptığı açıklamada, "Yerin sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay" dedi.
Deniz salyası ne zaman bitecek?
Deniz salyası ne zaman bitecek?
İstanbul Kartal'daki depremin raporu hazırlandı
İstanbul Kartal'daki depremin raporu hazırlandı
18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildi!
18 bin 196 teröristin etkisiz hale getirildi!
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı
Türkiye'nin çalışmaları sonuç verdi! Pozitiflik oranı düştü!
Türkiye'nin çalışmaları sonuç verdi! Pozitiflik oranı düştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj
30 yaş ve üstü bugünden itibaren aşı olabilecek
30 yaş ve üstü bugünden itibaren aşı olabilecek
Pazar günü kısıtlama kalkacak mı?
Pazar günü kısıtlama kalkacak mı?
Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz
Afganistan olarak Türkiye'nin Kabil Havalimanına ilişkin adımlarını tamamen destekliyoruz
İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunda yeni detay!
İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunda yeni detay!
İnce'den Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül sözleri
İnce'den Kılıçdaroğlu ve Abdullah Gül sözleri
Türkiye Afganistan'da İran ile işbirliği yapacak
"Türkiye Afganistan'da İran ile işbirliği yapacak"
Daha Fazla Video Göster