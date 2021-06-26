26 Haziran 2021, Cumartesi
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İstanbul için tarihi gün! Kanal İstanbul için ilk temel bugün atılıyor
Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Kanal İstanbul' günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak. Mega proje ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan, Arama-Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu ve Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün değerlendirdi.