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23.12.2019

İstanbul Havalimanı’nın yeni pisti uydu görüntülerine yansıdı

İstanbul Havalimanı açıldığı günden bu yana yaklaşık 49 milyon yolcuya hizmet ederken yeni pistlerin inşaat çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Havalimanına yeni yapılan pist uydu görüntülerine yansıdı. Pistin yanında yüzlerce kamyonun çalıştığı uzaydan çekilen görüntülere yansıdı. İşte İstanbul Havalimanı'nın uyduyla kaydedilen o görüntüleri...

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