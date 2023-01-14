İstanbul Havalimanı metrosu 22 Ocak’ta açılacak! Günlük kaç yolcu taşıyacak? Ulaşıma katkısı ne olacak?

Türkiye'nin en hızlı metrosunun açılış tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihini 22 Ocak 2023 olarak açıkladı. Peki Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı için yapılan metronun katkıları neler olacak? Gelişmeleri A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı değerlendirdi.

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