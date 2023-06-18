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İşte Ekrem İmamoğlu’nun Haliç algısı ve AK Parti gerçeği…

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 18.06.2023 20:22
Güncelleme:18.06.2023 20:28
Bir dönem kokusundan yanından geçilemeyen, temizlenmesine imkansız gözüyle bakılan, İstanbul'un ‘Altın Boynuz’u Haliç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın attığı kritik adımlarla hak ettiği temiz görüntüye kavuşmuştu. Ancak CHP’nin proje yoksunu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Haliç’i sahiplendi. İmamoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım tepki çekti. O dönemde görevde olan eski AK Partili Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, A Haber’e Haliç gerçeğini hatırlatarak, “Biz Haliç'e 1997 yılında başladık. 1997 yılı ‘Haliç Yılı’ ilan ettik. İBB'nin bütün birimleriyle asrın projesini yaptık. Dünyanın en büyük çevre projesiydi. Atık suları temizledik.” dedi. Diğer yandan Başkan Erdoğan ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile İstanbul’da yaşananlara işaret ederek, “İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız” mesajını güçlü bir şekilde vermişti.
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