27 Mart 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı! Tehdit sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı! Tehdit sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2022 12:54
Dün Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın İstanbul Boğazı'nda paniğe neden oldu.  Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timi tarafından imha edildi. Ukrayna sahillerinden kopan mayınlar beklenenden erken mi geldi? İstanbul Boğazı’nda mayın tehdidi sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Karadeniz’de mayın avı nasıl yapılıyor? Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mayın tehdidi sürüyor mu?
Mayın tehdidi sürüyor mu?
Bakan Akar Katar’da Mehmetçiğe hitap etti
Bakan Akar Katar'da Mehmetçiğe hitap etti
Geçmişten bugüne Türk – Yunan ilişkileri
Geçmişten bugüne Türk – Yunan ilişkileri
Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi
Kalkan balığının faturası İBB işçisine kesildi
Kabine yarın toplanıyor
Kabine yarın toplanıyor
Boğaz’da mayın alarmı
Boğaz'da "mayın" alarmı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Vanlı gençlere seslendi
Başkan Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle düzenlenen özel buluşmaya katıldı
Başkan Erdoğan Tokat’ta çiftçilerle düzenlenen özel buluşmaya katıldı
Başkan Erdoğan şifa dedi tek tek saydı
Başkan Erdoğan şifa dedi tek tek saydı
HDP’li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
İstanbul Boğazı’nda serseri mayın paniği!
İstanbul Boğazı'nda serseri mayın paniği!
Bakan Çavuşoğlu Doha’da
Bakan Çavuşoğlu Doha'da
Daha Fazla Video Göster