İstanbul Boğazı'nda 'mayın' alarmı! Tehdit sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Dün Ukrayna'dan koparak geldiği tahmin edilen bir mayın İstanbul Boğazı'nda paniğe neden oldu. Eski tip olduğu belirlenen mayın SAS timi tarafından imha edildi. Ukrayna sahillerinden kopan mayınlar beklenenden erken mi geldi? İstanbul Boğazı’nda mayın tehdidi sürüyor mu? Serseri mayınlar nasıl bertaraf edilecek? Karadeniz’de mayın avı nasıl yapılıyor? Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör ve Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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