İsrail’in yıktığı evinin altında 9 gün sonra kurtarıldı

Gazze'de mucizenin adı; Ahmet Naim oldu. Filistinli çocuk, 9 gündür İsrail'in yıktığı evin enkazındaydı. Saatler günler neredeyse hafta geçti ama ekipler vazgeçmedi. Sonunda o moloz yığını arasından güzel haber geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN