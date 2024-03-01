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İsrail’in yıktığı evinin altında 9 gün sonra kurtarıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 08:50
Gazze'de mucizenin adı; Ahmet Naim oldu. Filistinli çocuk, 9 gündür İsrail'in yıktığı evin enkazındaydı. Saatler günler neredeyse hafta geçti ama ekipler vazgeçmedi. Sonunda o moloz yığını arasından güzel haber geldi.
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