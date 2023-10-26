İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! İsrail neden yargılanmıyor?

İsrail, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştiriyor. Savaş suçu işleyen İsrail'in normal şartlarda Uluslarası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerekiyor. Peki yargı süreci neden işlemiyor? İşte tüm detaylar...

İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ 8 SAVAŞ SUÇU

1) Zorla göç ettirme: Cenevre Sözleşmesi 4. Madde

1.5 milyon Gazzeli yerlerinden edildi.

2) Toplu Cezalandırma: Cenevre Sözleşmesi 33. Madde

İsrail 7 bini aşkın insan katledildi.

3) Yasaklı silahların kullanılması: BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi

İsrail'in saldırılarında beyaz fosfor bombası kullandığını Uluslararası Af Örgütü tarafından kanıtlandı.

4) Mültecilerin hedef alınması: Cenevre sözleşmeleri ek protokol 1

İsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu.

5) Sivil yerleşim yerlerinin vurulması: Lahey Sözleşmesi 25. Madde

6) Hastanelerin vurulması: Cenevre Sözleşmesi 18. Madde

Gazze'de El Ahli Baptist Hastanesi hedef alındı. 500'e yakın sivil katledildi.

7) Yardımların engellenmesi: Cenevre Sözleşmesi 23. Madde

İsrail Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor ve kısıtlıyor.

8) Dini mekânların bombalanması: Lahey Sözleşmesi 4. Madde

İsrail 7 Ekim'den bu yana cami ve kiliseleri hedef aldı.