- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail'in işlediği 8 savaş suçu! İsrail neden yargılanmıyor?
İSRAİL'İN İŞLEDİĞİ 8 SAVAŞ SUÇU
1) Zorla göç ettirme: Cenevre Sözleşmesi 4. Madde
1.5 milyon Gazzeli yerlerinden edildi.
2) Toplu Cezalandırma: Cenevre Sözleşmesi 33. Madde
İsrail 7 bini aşkın insan katledildi.
3) Yasaklı silahların kullanılması: BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi
İsrail'in saldırılarında beyaz fosfor bombası kullandığını Uluslararası Af Örgütü tarafından kanıtlandı.
4) Mültecilerin hedef alınması: Cenevre sözleşmeleri ek protokol 1
İsrail Gazze'de mülteci kamplarını vurdu.
5) Sivil yerleşim yerlerinin vurulması: Lahey Sözleşmesi 25. Madde
6) Hastanelerin vurulması: Cenevre Sözleşmesi 18. Madde
Gazze'de El Ahli Baptist Hastanesi hedef alındı. 500'e yakın sivil katledildi.
7) Yardımların engellenmesi: Cenevre Sözleşmesi 23. Madde
İsrail Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermiyor ve kısıtlıyor.
8) Dini mekânların bombalanması: Lahey Sözleşmesi 4. Madde
İsrail 7 Ekim'den bu yana cami ve kiliseleri hedef aldı.