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İsrail'in iddiasına Hamas'tan yalanlama! Hamas: İtibar etmeyin, komutanımız yaşıyor

İsrail'in iddiasına Hamas'tan yalanlama! Hamas: İtibar etmeyin, komutanımız yaşıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 20:46
İsrail ordusu, Hamas'ın askeri liderlerinden Muhammed Deif'in saldırıda öldüğünü iddia etti. Hamas'tan ise İsrail’in açıklamasına yalanlama geldi. İsrail'in medyada algı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.
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