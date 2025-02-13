13 Şubat 2025, Perşembe
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İsrail'in Gazze'deki yok etme stratejisi! Ateşkes sırasında hangi ihlaller gerçekleşti?
İsrail'in Gazze'de ateşkes sırasında devam eden ihlalleri tek tek inceledi. Konteynırların Gazze'ye girmesine izin verilmemesi, az sayıda yakıt kamyonunun içeri girmesine izin verilmesi dikkat çekerken asıl plan tüm esirleri aldıktan sonra savaşı tekrar başlatmak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.