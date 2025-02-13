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İsrail’in Gazze’deki yok etme stratejisi! Ateşkes sırasında hangi ihlaller gerçekleşti?

İsrail'in Gazze'deki yok etme stratejisi! Ateşkes sırasında hangi ihlaller gerçekleşti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 12:27
İsrail'in Gazze'de ateşkes sırasında devam eden ihlalleri tek tek inceledi. Konteynırların Gazze'ye girmesine izin verilmemesi, az sayıda yakıt kamyonunun içeri girmesine izin verilmesi dikkat çekerken asıl plan tüm esirleri aldıktan sonra savaşı tekrar başlatmak. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan Dr. Tolga Sakman değerlendirdi.
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İsrail’in Gazze’deki yok etme stratejisi! Ateşkes sırasında hangi ihlaller gerçekleşti?
İsrail’in Gazze’deki yok etme stratejisi!
İsrail'in Gazze'deki yok etme stratejisi!
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