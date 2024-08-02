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İsrail'e 4 ülkeden saldırı olacak iddiası | Büyük savaş kapıya dayandı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

İsrail'e 4 ülkeden saldırı olacak iddiası | Büyük savaş kapıya dayandı! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 02.08.2024 12:07
İsrailli yetkililer, İran'ın tüm vekil güçleriyle (Hizbullah, Husiler ve Suriye ve Irak'taki milisler) koordineli olarak aynı anda saldırıya geçmesini bekliyor. İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen yetkililer bu saldırılara yönelik istihbarat aldıklarını ve önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar büyük savaşın çıkmasını beklediklerini aktarıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.
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