İsrail'den canlı yayında müdahale! İsrail askeri Kudüs'te canlı yayın yapılmasına engel oldu

A Haber muhabiri Özlem Aktay ve kameramanı Arif Soner Kalkan Kudüs'teki Şam Kapısı’nda canlı yayın yaptığı sırada İsrail polisinin müdahalesine uğradı. İsrail polisi yayını böldü basın kartı gösterilmesini istedi. İşte o anlar…

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