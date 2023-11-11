İsrail zulmünü 86 yıl öncesinden tahmin etti! Kudüs müftüsü 1937’de bugünleri tacir etti

İsrail Gazze'ye bomba üzerine bomba atıyor, bebek, çocuk, kadın demeden soykırım yapıyor. İşte bundan tam 86 yıl önce 1937 yılında, Kudüs'ün büyük müftüsü Hacı Emin El Hüseyni, Atatürk'e gönderdiği 13 sayfalık mektupta bugün yaşananları tahmin etmişti. A Haber ekranlara o mektubu ve her satırında yer alıp bir bir gerçekleşen öngörüsünü getirdi.

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