Avrupa'da binlerce okulda bomba alarmı! 7 bine yakın okul hedef alındı

Avrupa'da süpermarketleri hedef alan siber saldırılar ve yolcu uçaklarına yönelik bomba ihbarlarının ardından bu kez okullar alarma geçti. İtalya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da 7 bine yakın okula bomba ihbarı yapılması geniş çaplı paniğe neden oldu. İhbarların ardından yüzlerce okul tedbir amacıyla tahliye edilirken, güvenlik güçleri binalarda bomba araması ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ihbarların tamamının asılsız olduğu belirlendi.