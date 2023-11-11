İsrail zulmünü 86 yıl öncesinden tahmin etti! Kudüs müftüsü 1937’de bugünleri tacir etti
İsrail Gazze'ye bomba üzerine bomba atıyor, bebek, çocuk, kadın demeden soykırım yapıyor. İşte bundan tam 86 yıl önce 1937 yılında, Kudüs'ün büyük müftüsü Hacı Emin El Hüseyni, Atatürk'e gönderdiği 13 sayfalık mektupta bugün yaşananları tahmin etmişti. A Haber ekranlara o mektubu ve her satırında yer alıp bir bir gerçekleşen öngörüsünü getirdi.
Mektupta yer alan o satırlarda, Müslümanların Kudüs'te azınlığa düşeceğine kendilerine ait mülklerinin ellerinden alınacağına ve bölgede bir yahudi devleti kurulması halinde Kudüs'ün ilhak edileceğine dair endişelerini dile getiriyordu.
Tarihçi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü o mektubun detaylarını anlattı. Tansü,"El Hüseyni büyük bir adam. Çok iyi bir analiz mektupta var. Yapılan işleri analiz ediyor, niyetleri okuyor yapılmak istenenleri tarif etmiş ve yapılacağının sonuçlarını da anlatmış bu aslında bir rapor. Türkiye'nin ve bölge ülkelerin ileriki yıllarda İsrail devletinin kurulması karşısında alınabilecekler ya da Yahudilere karşı siyonizme karşı yürütülecek stratejinin ipuçlarını veren bir strateji belgesi de diyebiliriz. Bu belgede bugün Filistin'de olan her şey var müthiş bir öngörü var" dedi.
"Yakın gelecekte kurulması planlanan Yahudi Devleti"ni çok öncesinden tahmin eden El Hüseyni, "Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerîf, Tahudiler'in âtıfetine tâbî ve bilfiil tehditleri ve otoriteleri altında bulunmuş olacaktır" sözleriyle adeta bugün yaşananlar için tasvirlerde bulundu.
Yunus Emre Tansü, "Kudüs müftüsünün son derece müthiş bir askeri dehasının olduğunu görüyoruz. Çünkü askerdir aynı zamanda din adamıdır önemli bir stratejist olduğunu da anlıyoruz. Bugün İsrail'in Filistin'e karşı yürüttüğü politikayı aynen orda tarif ediyordu ve tedbirlerini de belirtiyor başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerle desteği Türkiye kurar diyor" ifadelerini kullandı.
Emin el hüseyni, mektubunu bitirirken ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ile destek istiyordu. Konuya dair konuşan Tansü, "Gazi paşa hazretlerinden Filistinin bağımsızlığı Kudüs'teki yahudi göçünün engellenmesi Filistin'deki Arapların devlet haline gelmesi için yardımını talep ediyor. bunun için endişeye düşüren Hüseyni'yi İngilizlerin komite kurması" dedi.
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