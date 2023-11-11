İsrail zulmünü 86 yıl öncesinden tahmin etti! Kudüs müftüsü 1937’de bugünleri tacir etti

Tarihçi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü o mektubun detaylarını anlattı. Tansü,"El Hüseyni büyük bir adam. Çok iyi bir analiz mektupta var. Yapılan işleri analiz ediyor, niyetleri okuyor yapılmak istenenleri tarif etmiş ve yapılacağının sonuçlarını da anlatmış bu aslında bir rapor. Türkiye'nin ve bölge ülkelerin ileriki yıllarda İsrail devletinin kurulması karşısında alınabilecekler ya da Yahudilere karşı siyonizme karşı yürütülecek stratejinin ipuçlarını veren bir strateji belgesi de diyebiliriz. Bu belgede bugün Filistin'de olan her şey var müthiş bir öngörü var" dedi.