11 Kasım 2023, Cumartesi
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İsrail ve ABD’nin “4 Saat” planı ne? Gazze'de ne yapılmak isteniyor?
Katil İsrail’in başbakanı Netanyahu işgal planını dünyaya ilan etti ve “Savaş sonrası Gazze'nin güvenliğine İsrail bakacak.” dedi. İsrail’e Gazze’de her türlü katliamı yapması için destek veren ABD ise “4 saatlik” mola diye bir yalan ortaya attı. Çünkü İsrail sivillerin geçtiği koridorları da vuruyor. Peki Gazze üzerinden kim, ne planlıyor? Gazze'yi süresiz işgal planı mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Hazar Vural Jane değerlendirdi.