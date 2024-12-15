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İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler

İsrail tankı namlusunu A Haber'e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler

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Giriş: 15.12.2024 17:19
Gazze ve Lübnan’daki işgal politikasını sürdüren İsrail bu kez de Suriye topraklarına göz dikmeye kalktı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından fırsat kollayan işgal devleti Suriye’nin güneyindeki köylere giriş yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, İsrail işgalini anbean görüntüledi. İsrail tankı özel görüntüler kayıt edildiği sırada namlusunu A Haber çevirdi. İşte Türk televizyon tarihine imza atan o anlar…
İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler
İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler
İsrail tankı namlusunu A Haber'e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler
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