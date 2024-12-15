İsrail tankı namlusunu A Haber’e çevirdi! Türk televizyonlarında bir ilk... İmza görüntüler

Gazze ve Lübnan’daki işgal politikasını sürdüren İsrail bu kez de Suriye topraklarına göz dikmeye kalktı. 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından fırsat kollayan işgal devleti Suriye’nin güneyindeki köylere giriş yaptı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, İsrail işgalini anbean görüntüledi. İsrail tankı özel görüntüler kayıt edildiği sırada namlusunu A Haber çevirdi. İşte Türk televizyon tarihine imza atan o anlar…