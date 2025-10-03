İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü?

Gazze'de katil İsrail ordusunun ablukasını yıkmak için yola çıkan Küresel Sumud Gemisine yasa dışı Siyonist saldırı gerçekleşti. Aktivistleri alı koyan İsrail'e dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Filonun son neferi Marinette gemisi Gazze'ye doğru yoluna devam ederken A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, aktivistlerin getirildiği Aşdod Limanı'ndan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, aktivistlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini belirten Kurşun, konakladıkları bölgeden Aşdod limanına giderken İsrailli çocukların ve gençlerin araçlarını taşladıklarını söyledi.