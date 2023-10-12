12 Ekim 2023, Perşembe
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İsrail ordusu Şam ve Halep havalimanlarını vurdu
Gerilimin tırmandığı Orta Doğu'da yeni bir gelişme yaşandı. İsrail tarafından Şam ve Halep’te havalimanları savaş uçaklarınca hedef alındı. Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'nın uçağı İsrail'in saldırılarından sonra Suriye havalimanlarına inemeyince rotasını değiştirerek Tahran'a geri döndü.