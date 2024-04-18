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İsrail misillemeyi askıya mı aldı? İsrail İran yerine vekil güçlerini mi vuracak? İsrail 30 Nisan’ı mı bekliyor?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.04.2024 12:55
İran Devrim Muhafızları, Ulusal Ordu Günü sebebiyle başkent Tahran'da geçit töreni düzenledi. Törende, insansız hava araçları, balistik füzeler ve hava savunma sistemleri ile Batı'ya meydan okundu. İran Cumhurbaşkanı Reisi, "İsrail saldırırsa en sert yanıtı alır" dedi. İsrail'e düzenlenen saldırı için ise "Sınırlı bir operasyondu" ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail'in İran'a saldırmaya hazırlandığı Orta Doğu'da gergin bekleyiş sürüyor. İsrail basınında kritik bir iddia yer aldı. Jerusalem Post gazetesi, detayları gizli tutulan saldırı için 30 Nisan tarihine işaret etti. Misillemenin, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın bitiş tarihi 30 Nisan'dan sonra olacağı ileri sürüldü. Haberde, İsrail'in misilleme kapsamında vurabileceği bir dizi potansiyel hedefe de yer verildi. Peki İsrail misillemeden geri adım mı attı? İsrail misillemeyi askıya mı aldı? İsrail İran yerine vekil güçlerini mi vuracak? İsrail 30 Nisan’ı mı bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Bilgehan Alagöz değerlendirdi.
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