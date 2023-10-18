18 Ekim 2023, Çarşamba
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İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler?
İsrail havadan-karadan ve denizden ölüm yağdırdığı Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün Gazze’deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırı nedeniyle en az 500 kişi hayatını kaybetti. Dünkü vahşet, katliam ve soykırımdan sonra ABD Başkanı Biden bugün İsrail'e indi. Katil devletin katil başbakanı Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı. Saldırıda ABD bombası MK- 84’ün kullanıldığı konuşuluyor. Peki İsrail hastaneyi ABD bombasıyla mı vurdu? MK- 84 bombalarının özellikleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.