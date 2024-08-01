01 Ağustos 2024, Perşembe
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İsrail Haniye’nin yerini nasıl buldu? İran da bu işin içinde mi?
İsrail Haniye’nin yerini nasıl buldu? İran da bu işin içinde mi? Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Bozkurt, "İran’ın zafiyetinin olmaması mümkün değil. Kevgire çevrilmiş. İran da bu işin içinde mi? İran’ın içine sızmış belli unsurlar bu işin içinde olabilir. İran devletinin içinde sızmalar var bu sızmalar üzerinden istihbarat aldığını bu şekilde dahili olabileceğini düşünüyorum." dedi.