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İsrail Gazze katliamında 34. gün! A Haber savaş bölgesinde

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 09:30
Güncelleme:09.11.2023 09:39
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara yönelik açtığı savaşta 34. güne girildi. Karadan ilerlemeyen katiller ordusu havadan ölüm yağdırmaya devam ediyor. Savaşın ilk gününde beri savaş bölgesinde bulunan A Haber ekipleri son durumu aktardı.
A Haber savaş bölgesinde

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