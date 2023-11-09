İsrail Gazze katliamında 34. gün! A Haber savaş bölgesinde
İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün Gazze’de çocuklara yönelik açtığı savaşta 34. güne girildi. Karadan ilerlemeyen katiller ordusu havadan ölüm yağdırmaya devam ediyor. Savaşın ilk gününde beri savaş bölgesinde bulunan A Haber ekipleri son durumu aktardı.
İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını 34 gündür sürdürüyor. İsrail dün gece boyunca Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdü. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de can kaybı 10 bin 569'a yükseldi. Katliam yapan İsrail'in saldırılarında ölenlerin 4 bin 324'ü çocuk. 2 bin 823'ü kadın.
EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Bölgede değişen bir şey yok. Gece boyunca bombardıman devam etti. Cibaliye kampına yönelik saldırlar oldu. Orada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bunun yanında İsrail ordusunun girmeye çalıştığı Beyt Lahya hedef alınan yerlerden biriydi. Orada ölenlerin sayısı ise 4 oldu. İsrail ordusu Gazze merkezini çevirmeye çalışıyor ancak bu konuda bir ilerleme yok. Havadan uçaklar karadan obüsler ve topçu atışları sürüyor. İsrail'in ilerleme çabalarına karşı Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor.
İsrail ordusu Beyt Hanun civarında tıkandı ve orayı geçemiyor. İsrail ordusu kuzeyi ele geçirdik diyerek İsrail halkının tepsini bastırmaya çalışsa da sahada durum farklı çünkü dün bizim de tanık olduğumuz noktalarda Kassam Tugayları çok sayıda İsrail askeri aracını etkisiz hale getirdi. Kassam Tugayları'nın yok ettiği İsrail askeri araç sayısı 136'a çıktı. Açıkladığının aksine İsrail'in kontrolü sağladığını söylemek mümkün değil. İsrail kuzey ile güneyi ayırmak için saldırılarına devam ediyor.
İsrail "güvenli dediği" yer olan güneyi de vuruyor. İsrail ordusu Kudüs hastanesinin olduğu bölgeye doğru ilerlemeye çalışıyor ama Kassam Tugayları geçit vermiyor. Hastane çevresi dün yoğun şekilde bombalandı.
Hamas'ın roket misillemeleri sürüyor. Tel Aviv'e yönelik olarak çok sayıda roket ve füze atışı yapıldı. Kassam Tugayları Şeyh Acdim bölgesinde İsrail askerlerini pusuya düşürdü ve çok sayıda kayıp verdirdi. Kara saldırısının başladığı 31 Ekim'den beri ölen İsrail askerinin sayısı İsrail'e göre 35 yükseldi. Karadan ilerlemeye kaydedemeyen İsrail hastaneleri tehdit etmeye devam ediyor.
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