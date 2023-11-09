İsrail Gazze katliamında 34. gün! A Haber savaş bölgesinde

EMİNE KAVASOĞLU/Saat 09.00 itibarıyla yaşananlar: Bölgede değişen bir şey yok. Gece boyunca bombardıman devam etti. Cibaliye kampına yönelik saldırlar oldu. Orada en az 30 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik. Bunun yanında İsrail ordusunun girmeye çalıştığı Beyt Lahya hedef alınan yerlerden biriydi. Orada ölenlerin sayısı ise 4 oldu. İsrail ordusu Gazze merkezini çevirmeye çalışıyor ancak bu konuda bir ilerleme yok. Havadan uçaklar karadan obüsler ve topçu atışları sürüyor. İsrail'in ilerleme çabalarına karşı Kassam Tugayları'nın direnişi sürüyor.