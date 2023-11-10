İsrail Endonezya Hastanesi’ni hedef aldı! Çocukların tedavi gördüğü hastaneyi vurdu

İsrail, binlerce sivilin de sığındığı hastanelere bomba yağdırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları Endonezya Hastanesi'nin çevresini ve nasr çocuk hastanesini bombaladı. Çocukların tedavi gördüğü hastanenin büyük bir bölümü hizmet dışı kaldı. Bir çocuk hayatını kaybetti.

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