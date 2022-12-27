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İsrail Büyükelçisi göreve başlıyor! Elçilerden Külliye'de güven mektubu

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 13:36
Külliye'de bazı büyükelçilerin Başkan Erdoğan'a güven mektubu takdim töreni yapılacak. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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