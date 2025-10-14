İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı? 13 Ekim zirvesini uzmanlar A Haber’de yorumladı

Liderler Gazze'de barış için Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dahil 4 devlet başkanı Gazze barış deklarasyonunu imzaladı. Deklarasyonda tüm insanların barış, güvenlik ve refah içinde yaşamaları için mutabık kalındı. Peki Gazze'de kalıcı barış sağlanacak mı? İsrail bu anlaşmaya sadık kalacak mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.

