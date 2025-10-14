14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı? 13 Ekim zirvesini uzmanlar A Haber’de yorumladı
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı? 13 Ekim zirvesini uzmanlar A Haber’de yorumladı

İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı? 13 Ekim zirvesini uzmanlar A Haber’de yorumladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 10:57
Liderler Gazze'de barış için Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde buluştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump dahil 4 devlet başkanı Gazze barış deklarasyonunu imzaladı. Deklarasyonda tüm insanların barış, güvenlik ve refah içinde yaşamaları için mutabık kalındı. Peki Gazze'de kalıcı barış sağlanacak mı? İsrail bu anlaşmaya sadık kalacak mı? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan askeri stratejist Coşkun Başbuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı? 13 Ekim zirvesini uzmanlar A Haber’de yorumladı
Bahçeli’den flaş mesajlar: CHP yanlış rotadadır
Bahçeli'den flaş mesajlar: CHP yanlış rotadadır
Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek
Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek
Bahçeli: Tuzakları bozmanın vakti gelmedi mi?
Bahçeli: Tuzakları bozmanın vakti gelmedi mi?
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı?
İsrail barış deklarasyonuna uyacak mı?
ABD Başkanı Trump’tan Gazze planı açıklaması!
ABD Başkanı Trump'tan Gazze planı açıklaması!
Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Esir takasıyla yeni aşamada ne olacak?
Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi
"Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi"
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
Gazze’de son durum ne?
Gazze'de son durum ne?
Türkiye’nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır’da imzaları attı
Türkiye'nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır'da imzaları attı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
Trump Türkiye’nin gücünün farkında
"Trump Türkiye’nin gücünün farkında"
Daha Fazla Video Göster