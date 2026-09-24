İsrail bağlantılı küresel dolandırıcılık ağı nasıl işliyor?

Geride bıraktığımız günlerde İstanbul Emniyeti önemli bir operasyona imza attı. İsrail bağlantılı olduğu belirtilen Forex dolandırıcılığı şebekesine yönelik operasyonda 200'ün üzerinde şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 109'u tutuklandı. Peki, soruşturmaya konu olan şüpheliler ve kurdukları iddia edilen paravan yapılar hakkında neler biliniyor? İsrail ile bağlantı iddialarının perde arkasında ne var? A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, Forex dolandırıcılığı soruşturmasının detaylarını ve elde edilen bilgileri A Haber canlı yayınında aktardı.