Şimşek başkanlığında “fon” toplantısı: Fon soruşturmasında hangi isimler tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı. Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın tutuklanmasıyla soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 26'ya çıktı. Soruşturma kapsamında 74 kişinin mal varlığına tedbir konulurken, yeni gözaltı kararlarının da gündeme gelebileceği belirtildi. A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul Adliyesi'nden son gelişmeleri aktardı.