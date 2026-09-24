CHP'ye yeniden dönüş hesapları mı yapılıyor?

Yeni Parti'de kurultay hazırlıkları sürerken, bazı milletvekillerinin CHP'ye dönüş hesabı yaptığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.