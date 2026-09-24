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CHP'ye yeniden dönüş hesapları mı yapılıyor?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP'ye yeniden dönüş hesapları mı yapılıyor?

Yeni Parti'de kurultay hazırlıkları sürerken, bazı milletvekillerinin CHP'ye dönüş hesabı yaptığı iddia ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise CHP'ye geçmek isteyenlere yeşil ışık yakacağı söyleniyor.

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