Kozinoğlu soruşturmasında dizi izi: Oyuncu Sedat Savtak A Haber'e konuştu
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden yürütülen soruşturmada oyuncu Sedat Savtak'ın bilgisine başvuruldu. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde “Kazım Kaşifoğlu” karakterini canlandıran Savtak, “bilgi sahibi” sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi. Savtak, karakterin Kozinoğlu'ndan esinlenildiğini rolü kabul ettiği sırada bilmediğini belirtirken, soruşturma kapsamında savcının yönelttiği soruları yanıtladığını söyledi.