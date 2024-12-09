Isparta Valisi A Haber’de açıkladı: 5 şehidimiz var

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Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber’de açıkladı: Eğitim komutanı paşamız ve 4 asker şehit oldu

Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber’de açıkladı: Eğitim komutanı paşamız ve 4 asker şehit oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.12.2024 11:57
Isparta'da askeri helikopter düştü. Helikopterin Keçiborlu'da akaryakıt istasyonu yakınlarına düştüğü belirtildi. Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada 5 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Vali Erin "Eğitim uçuşu sırasında Kara Havacılık Okulu’muza ait eğitim uçuşu yapan iki helikopterimizin havada teması sonrası bir helikopterimiz maalesef kaza kırıma uğradı ve düştü. Helikopterde Kara Havacılık Okul Komutanımız paşamız da vardı. 5 şehidimiz var maalesef. 4’tü paşamıza ulaşamıyorduk. Paşamız da eğitim uçuşundaydı. Maalesef onu da kaybettik. Mekanları cennet olsun." dedi.
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Isparta Valisi Abdullah Erin A Haber’de açıkladı: Eğitim komutanı paşamız ve 4 asker şehit oldu
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