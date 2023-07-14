İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam! 1 saatlik ücret 28 liradan 33 liraya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18 zam yaptı. Böylelikle en düşük otopark ücreti 23 TL en yüksek ücret de 130 TL oldu. Yeni tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

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