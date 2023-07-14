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İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam! 1 saatlik ücret 28 liradan 33 liraya çıktı

A Haber
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Giriş: 14.07.2023 10:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 18 zam yaptı. Böylelikle en düşük otopark ücreti 23 TL en yüksek ücret de 130 TL oldu. Yeni tarife 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
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İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
İSPARK ücretlerine yüzde 18 zam!
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