12 Aralık 2022, Pazartesi
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İsmailağa Vakfı'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' açıklaması: Dini açıdan da doğru değil vicdanların kabul etmeyeceği bir durum
Türkiye'nin gündemine oturan, "6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı" iddialarına yönelik İsmailağa Vakfı'ndan basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bu iddialara ilişkin olarak her şeyden önce belirtmemiz gerekir ki; 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi dinî açıdan doğru olmadığı gibi, vicdanların da kesinlikle kabul etmeyeceği bir durumdur'' ifadelerine yer verildi.