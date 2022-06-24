93 yaşında hayata veda eden İsmailağa Cemaatinin önderi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Mahmut Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi vasiyeti de açıkladı. İsmailağa Cemaatinin yeni temsilcisi Hasan Efendi oldu. Ahmet Efendi, “Cenazeye katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. Sizler uzun ömürler dilerim. Bize sorulan en çok sorulardan bir tanesi ‘Mahmut Efendi yerine kimi bırakacak?’ sorusuydu. Bizden vasiyeti anlatmamızı istedi. ‘Benden sonra’ tabirini kullanarak ‘Hasan Efendi’yi cemaatin temsilcisi ve başı olarak bırakıyorum’ demişti. Bu hakikati sizlerle paylaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Nakşibendi Tarikatı'nın Halidiye Kolu'na bağlı İsmailağa Cemaati'nin yeni temsilcisi, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümü sonrası merak ediliyordu. Mahmud Efendi yerine vekil olarak Hasan Kılıç'ı tayin etmişti. Peki, İsmailağa Cemaati lideri kim olacak, Mahmut Efendinin yerine kim gelecek? Hasan Kılıç kimdir?

HASAN KILIÇ KİMDİR?

Hasan Efendi 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu. Bursa'da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi'ye manevi dersleri Nuri Efendi vermişti.