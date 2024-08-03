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İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu!

İsmail Heniyye'nin son çağrısı Ayasofya'da karşılık buldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2024 19:18
Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "Şehit Heniyye'den son çağrı" etkinliği için binlerce kişi Ayasofya Meydanı'nda toplandı. Kalabalıklar Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüdü.
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