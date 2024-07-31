İsmail Haniye Tahran’da şehit edildi! Gazeteci Turan Kışlakçı: Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı

Hamas lideri İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast ile şehit oldu. A Haber canlı yayınında gelişmeleri değerlendiren gazeteci Turan Kışlakçı, “Ben birkaç gün önce İsmail Haniye’nin yardımcısı ile görüştüm. Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip Meclis’te konuşacaktı.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN