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İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak! Haniye Katar’da defnedilecek

İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak! Haniye Katar’da defnedilecek

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 02.08.2024 08:52
İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.
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Gıyabi cenaze namazı kılınacak!
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