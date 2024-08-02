İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılınacak! Haniye Katar’da defnedilecek

İran'da düzenlenen suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bugün tüm camilerde sela okunacak ve cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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