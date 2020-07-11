İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor? Uzman isim A Haber izleyicileri için yorumladı

86 yıllık hasret bitti ve Müslümanlar Ayasofya’ya kavuştu. Danıştay hem Türkiye’yi hem de İslam alemini sevindiren kararını açıkladı ve Ayasofya camiye çevrildi. Peki İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor? Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi, A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"BİR YANLIŞ DÜZELTİLDİ"

Sakarya Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Selvi, "Ayasofya'nın yeniden bir cami olarak ibadete açılması hepimiz için hayırlı olsun. Bu karar bir yanlışın düzeltilmesi anlamına geliyor. Osmanlı'nın dünyaya getirmiş olduğu yönetim anlayışı ve adalet çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

TÜRKLERİ ATMAN İÇİN 100'DEN FAZLA PROJE YAYINLANDI

Prof. Dr. Haluk Selvi, "Batı dünyası içinde ve Hristiyanlar içinde önemli olan Ayasofya ve buradaki Müslümanların varlığıydı. Hristiyanların, Müslümanlar karşısında mağlubiyeti olarak algılanıyordu. Çekişmeler İstanbul üzerinde yoğunlaşıyordu. Tarih içerisinde Türklerin İstanbul'dan atılması için 100'den fazla proje yazılmış." dedi.

AYASOFYA VE KİLİSE PROJESİ

Selvi, "Bugün verilen tepkiler tarihin bir yansıması aslında. Bugün Avrupa'nın ABD ve Rusya'nın tutumu bunun bir parçası olarak görünüyor. İstanbul'u işgal sırasında Fransız ve İngilizler, Milli Mücadele yıllarında Sultan Vahdettin'i esir alarak Ayasofya'yı kiliseye çevirmek istemişlerdi. O dönemin gazetelerinde bu projeleri görebilirsiniz." şeklinde konuştu.