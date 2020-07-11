Skandal Ayasofya yorumu! Elif Şafak, Yavuz Baydar, Nevşin Mengü ve Orhan Pamuk tarihi karara karşı çıktı
Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılması FETÖ gelini Elif Şafak, Yavuz Baydar, Orhan Pamuk ve Nevşin Mengü'yü de rahatsız etti. Sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yapan Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar." ifadelerini kullandı.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Eyüp Can Sağlık'la geçmişte olan evliliği nedeniyle FETÖ'nün gelini olarak da bilinen yazar Elif Şafak, Ayasofya'nın 86 yıl sonra ibadete açılmasına da karşı çıktı.
SAKANDAL SÖZLER
Twitter'dan açıklama yapan Elif Şafak, "Ayasofya'nın camiye çevrilmesi çok yanlış ve tamamen siyasi çıkarlar için verilmiş bir karar. Bu toprakların tarihine saygısızlık, insanlık mirasına ve farklı kültürlere saygısızlık. Kapıları herkese eşit şekilde açık bir müze olmalıydı bu değerli mekan." dedi.
YAVUZ BAYDAR
Gazeteci Yavuz Baydar, "Geçmiş olsun Türkiye... Bu karar belki Laik Türkiye'nin temellerine atılmış bir dinamit olmayabilir. Çünkü denilebilir ki; zaten ülkede inanç kimliklerine saygılı bir laisite hiç olmamıştı. Ama şu gayet açık; bu karar Türkiye'nini çok kimlikli, çok kültürlü imajına, bir dünya metropolü olan İstanbul'un çok katmanlı tarihine vurulan sert bir, ölümcül bir hançer darbesidir. 1934'te alınan müze kararının hunhar bir İslamcılık ve oy devşirme amaçlı bir popülizm uğruna lav edilmesinin anlamı da çok açıktır. Türkiye bugünden itibaren fiilen, tekçi bir İslam cumhuriyetidir." ifadelerini kullandı.
NEVŞİN MENGÜ
Gazeteci Nevşin Mengü, Ayasofya kararı için "İktidar yarattığı düşmanlara karşı zafer kazanma duygusuna bağımlı hale geldi, tabanını ve kendini de bir arada tutmak için devamlı olarak bu duyguya ihtiyaç duyuyor. Ayasofya kararı da bu doğrultuda alınmış yanlış bir karar" dedi.
ORHAN PAMUK
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk da, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin,
"Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.
Diğer tepki çeken paylaşımlar:
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı!
- CHP'li eski başkan hayatını kaybetti
- MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya mesajı
- İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
- Ekrem Demirli'den ezber bozan Ayasofya sözleri!
- Siyasi şovu deşifre oldu: İstifa etmeli
- Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
- Diyanet'ten flaş Ayasofya açıklaması!
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman?
- UNESCO'ya madde madde Ayasofya cevabı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor 2020 final tarihi: Survivor finalinin yapılacağı İstanbul Galataport nerede?
- Kuruluş Osman'dan transfer bombası! Kurtlar Vadisi Pusu'nun yıldız ismi Ertuğrul Bey'i canlandıracak
- 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, din görevlisi, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge zammı son durum
- MSB sözleşmeli er başvuru son gün ne zaman? Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er şartları başvuru detayları
- MEB müjdeyi verdi! LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?
- 11 Temmuz yeni sigara fiyatları: Sigara fiyatları zamlı liste açıklandı mı? Hangi sigaraya zam geldi?
- Halkbank personel alımı sona eriyor! 2020 Halkbank personel ve memur alımı başvuru şartları neler?
- Emekliye ikramiye müjdesi! 2020 SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihi...
- Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye müjdesi! 2020 3. ilave tediye ödemeleri ne zaman? İşte tarihi...
- ŞOK hafta sonu fırsatları! 11 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel indirimler
- Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği! Yükseliş sürecek mi? 11 Temmuz gram, çeyrek altın ne kadar?
- Ayasofya fotoğrafları! Ayasofya tarihi nedir? Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya'yı kim yaptı?