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Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi! Dünya Müslümanları A Haber'e konuştu

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Giriş: 11.07.2020 13:30
Güncelleme:11.07.2020 13:30
İstanbul fethinin tarihi simgesi olan Ayasofya, dün Danıştay'ın verdiği kararla yeniden cami olma özüne kavuştu. 86 yıllık esaretinden kurtularak tekrar ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için, dünya Müslümanları tek yürek oldu. A Haber, alınan tarihi karar sonrası birçok ülkede Müslümanlara mikrofon uzattı. Alınan karar yurt dışında yaşayan hem Türk vatandaşlarını hem de Müslümanları adeta sevince boğdu. İşte Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılacak olmasına verilen o tepkiler...
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