11 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Ayasofya ibadete açıldı! Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Ayasofya ibadete açıldı! Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.07.2020 10:04
Güncelleme:11.07.2020 10:05
Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı ve Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını “Millete Sesleniş” konuşmasında müjdeledi. Peki Danıştay’ın bu kararı ne anlama geliyor? Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"EVRENSEL MİRAS HAKKININ ÜZERİNİ ÖRTMEZ"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Öncelikle şurasını net olarak söyleyelim dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında altını çizerek söyledi Ayasofya evrensel bir mirastır. Onun cami olarak ibadet edilen yer olması evrensel miras hakkının üzerini örtmez." dedi.

"KENDİ TARİHİ İLE YÜZLEŞSİN"

Nebi Miş, "UNESCO üzerinden yeniden tartışmaya açılacağı söyleniyor ama bir yapının cami yapı olması onun evrensel miras özelliğine helal getirmez. Yunanistan'ın önce kendine tarihi ile yüzleşmesi gerekiyor. Avrupa'da başkentinde tek cami olmayan ülkenin Yunanistan olduğunu biliyoruz ve Osmanlı döneminde eski fotoğraflara baktığınız zaman Atina'da onlarca cami resminin olduğunu görürsünüz. Bugüne bakıldığında hepsinin yok edildiğini görürsünüz ve mevcut olanların da başka amaçlar için kullanıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DEKİ DİĞER İBADETHANELER…

Miş, "Türkiye'de 435 tane farklı inan gruplarının ibadet edebileceği kilise, sinagog ve ibadethane var. Bu yönde uluslararası alanda oluşturulmaya çalışılan algılar boşunadır. Bunların bakımlarının da AK Parti döneminde yapıldığını biliyoruz. 'Demir Kilise' bu konuda güzel bir örnektir." şeklinde konuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: Tarih Ayasofya kararını altın harflerle yazacak SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ERDÖL: TARİH AYASOFYA KARARINI ALTIN HARFLERLE YAZACAK
Dünya Müslümanları Ayasofya kararına sahip çıktı! DÜNYA MÜSLÜMANLARI AYASOFYA KARARINA SAHİP ÇIKTI!
Başkan Erdoğan ulusa seslenişte o şiiri okudu! Osman Yüksel Serdengeçti Ayasofya Camii için idamla yargılanmıştı BAŞKAN ERDOĞAN ULUSA SESLENİŞTE O ŞİİRİ OKUDU! OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ AYASOFYA CAMİİ İÇİN İDAMLA YARGILANMIŞTI

İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
İslamiyet için Ayasofya ne ifade ediyor?
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fikriyat yazarı Ekrem Demirli önemli Ayasofya açıklaması!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Fethin kılıç hakkı Ayasofya ümmeti birleştirdi!
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri!
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı: Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri!
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor!
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açılıyor!
Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı
Bakan Albayrak'tan Srebrenitsa paylaşımı
FETÖ Emniyet’e nasıl sızdı?
FETÖ Emniyet’e nasıl sızdı?
Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Tarihi Ayasofya kararı sonrası tepki çeken paylaşımlar!
Milletin beynindeki kıymık çıktı
"Milletin beynindeki kıymık çıktı"
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya kararı Rusya’da nasıl yankılandı?
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Ayasofya ile kaderi aynı! İşte en güzel örnek
Terör örgütüne Pençe- Kaplan darbesi: 8 PKK'lı EX
Terör örgütüne Pençe- Kaplan darbesi: 8 PKK'lı EX
Daha Fazla Video Göster