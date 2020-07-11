Ayasofya ibadete açıldı! Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin kararını açıkladı ve Ayasofya 86 yıl sonra ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını “Millete Sesleniş” konuşmasında müjdeledi. Peki Danıştay’ın bu kararı ne anlama geliyor? Batı dünyasının tepkisi ne anlama geliyor? SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş A Haber ekranlarında değerlendirdi.

"EVRENSEL MİRAS HAKKININ ÜZERİNİ ÖRTMEZ"

SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş, "Öncelikle şurasını net olarak söyleyelim dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında altını çizerek söyledi Ayasofya evrensel bir mirastır. Onun cami olarak ibadet edilen yer olması evrensel miras hakkının üzerini örtmez." dedi.

"KENDİ TARİHİ İLE YÜZLEŞSİN"

Nebi Miş, "UNESCO üzerinden yeniden tartışmaya açılacağı söyleniyor ama bir yapının cami yapı olması onun evrensel miras özelliğine helal getirmez. Yunanistan'ın önce kendine tarihi ile yüzleşmesi gerekiyor. Avrupa'da başkentinde tek cami olmayan ülkenin Yunanistan olduğunu biliyoruz ve Osmanlı döneminde eski fotoğraflara baktığınız zaman Atina'da onlarca cami resminin olduğunu görürsünüz. Bugüne bakıldığında hepsinin yok edildiğini görürsünüz ve mevcut olanların da başka amaçlar için kullanıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE'DEKİ DİĞER İBADETHANELER…

Miş, "Türkiye'de 435 tane farklı inan gruplarının ibadet edebileceği kilise, sinagog ve ibadethane var. Bu yönde uluslararası alanda oluşturulmaya çalışılan algılar boşunadır. Bunların bakımlarının da AK Parti döneminde yapıldığını biliyoruz. 'Demir Kilise' bu konuda güzel bir örnektir." şeklinde konuştu.