İslam ve Türk hukukunda nafaka nasıl uygulanıyor? İşte temel farklar

Süresiz yoksulluk nafakasına ilişkin düzenlemenin ardından nafaka konusu yeniden gündeme geldi. Peki İslam hukukunda ve Türk hukukunda nafaka nasıl uygulanıyor, hangi durumlarda ödeniyor ve iki hukuk sistemi arasındaki temel farklar neler? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Ege Ural, nafakanın hukuki yolculuğunu araştırdı. İlahiyatçı Dr. Hüseyin Kayapınar ve Avukat İyaz Çimen, boşanma ve nafaka konusunu kendi uzmanlık alanları açısından değerlendirdi.