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İslam coğrafyası, soykırım ve özeleştiri… İslam dünyası soykırımlara neden sessiz? | ANALİZ

İslam coğrafyası, soykırım ve özeleştiri… İslam dünyası soykırımlara neden sessiz? | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 19:34
Gazze, Srebrenitsa, Arakan, Keşmir ve daha birçok Müslüman bölge... Hepsinin ortak özelliği acı ve katliamlara sahne olmaları. Bugün gözlerin çevrildiği Filistin dışında birçok Müslüman coğrafya gözyaşı döktü, dökmeye devam ediyor. Özeleştiri yapacak olursak bu katliamlara sessiz kalan ya da cılız bir tepki gösteren bir de İslam dünyası var. Eğer dün Müslüman devletler bir olup aynı paydada buluşabilseydi bugün her şey çok daha farklı yaşanabilirdi. Bu analizimizde geçmişte ve şimdi yaşanan soykırımları ele aldık...
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