İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

İsrail -Hamas savaşından 17. güne girilirken katil İsrail ordusu sivilleri yok etmeye devam ediyor. Gece boyunca Gazze’ye bomba yağdı. Geride kalan 17 günde ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı ve bunların çoğu kadın ve çocuk. İsrail bölgede soykırım yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane, “Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter.” Diyerek soykırımın kanıtlarını iki yüzlü Batı’ya tokat gibi çarptı.

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