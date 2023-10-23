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İşgalci İsrail’in soykırım kanıtı! Önce anne karnında sonra kuvözde katliam

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 13:20
İsrail -Hamas savaşından 17. güne girilirken katil İsrail ordusu sivilleri yok etmeye devam ediyor. Gece boyunca Gazze’ye bomba yağdı. Geride kalan 17 günde ölenlerin sayısı 5 bine yaklaştı ve bunların çoğu kadın ve çocuk. İsrail bölgede soykırım yapıyor. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hazar Vural Jane, “Makinaya bağlı yaşayan insanlar var. Savaş yüzünden erken doğumlar gerçekleşti. O bebeklerin kuvözlerde kalması gerekiyor. Buralarda yakıt biterse her şey biter.” Diyerek soykırımın kanıtlarını iki yüzlü Batı’ya tokat gibi çarptı.
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