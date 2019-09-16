İranlı ailelerden Diyarbakırlı annelere destek | Video

Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, İranlı aileler de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti..

Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, İranlı aileler de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti..