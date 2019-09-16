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16.09.2019

İranlı ailelerden Diyarbakırlı annelere destek | Video

Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, İranlı aileler de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti..

Diyarbakır'da 35 aile evlat nöbeti tutarken, İranlı aileler de HDP il binası önüne geldi. Diyarbakırlı annelere destek veren İranlı aileler de PKK/PJAK tarafından çocuklarının kaçırıldığını ifade etti..

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Ş&#252;kran Şen Şükran Şen

Diyarbakırlı anaların yanındayız. HDP PKK kahrolsun. Derhal kapatılsın. HDP PKK ya destek verenler yok olsun. HDP gibi vatan hainlerine verilen maaşlar zehir zıkkım olsun. Onlara destek veren hainler için de aynı bedduam geçerlidir. Kürdü, Türkü, Alevi çerkezi TÜRK milletidir. Bölmeye çalışanlar kahrolsun.

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cevapla 16.09.2019 19:09
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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