İran’ın gaz akışını kesmesiyle ilgili Başkan Erdoğan’dan açıklama: 10-15 gün içinde gaz akışı devam edecek

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın gaz akışını kesmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Biz İBB değiliz. Bizim İran'a borcumuz söz konusu değil, bu iddialar yalandır. Cumhurbaşkanı İbrahim Bey'le yaptığım görüşmede kendisine sordum. Onlar bir arızadan ötürü bu işi erteleme durumumuz olacak dediler. Şu anda İran'da da kış şartları çok sert ve bu nedenle sıkıntıları olduğunu bana ifade ettiler. 10 gün burada esneme yaparsak bu süreci atlatırız dedi Sayın Cumhurbaşkanı. 10-15 gün içerisinde tekrar doğal gaz akışı devam edecek.'' dedi.